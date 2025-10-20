به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان با تأکید بر نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری گفت: رعایت اصول ایمنی، آموزش‌های مستمر، پایش دقیق تأسیسات و تأمین تجهیزات حفاظت فردی، نقش مؤثری در کاهش حوادث، افزایش بهره‌وری و استمرار پایداری شبکه گاز استان داشته است.

سلیمیان افزود: در این مدت، ۶۲۴۸ پروانه انجام کار صادر و ۱۱۹۱ بازدید دوره‌ای ایمنی انجام شده و مجموعه‌ای از برنامه‌های کنترلی، آموزشی و پیشگیرانه در سطح شرکت اجرا شده است.