به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان فلاورجان از پرداخت ۹۱ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان تحت حمایت در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: میزان پرداخت وام‌های اشتغال ۷۰ درصد بیشتر از مدت مشابه در پارسال شده است.

اکبر میرمحمدصادقی افزود: در راستای راه‌اندازی، ایجاد و پایدارسازی ۹۱ طرح‌ اشتغال مددجویی، بیش از ۱۶میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.

به گفته وی، این تسهیلات در زمینه‌های مختلف صنفی، صنعتی و خدماتی با هدف توانمندسازی اقتصادی خانوارهای تحت حمایت ارائه شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فلاورجان با تاکید بر اهمیت مشاوره شغلی در موفقیت طرح‌های اشتغال پایدار افزود: به منظور ارتقای مهارت‌های شغلی و افزایش دانش اقتصادی مددجویان، ۵۲ جلسه آموزشی با همکاری آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه‌های مهارت‌های ارتباطی، بازاریابی، فروش و مدیریت کسب‌وکار برگزار شده است.

اکبر میرمحمدصادقی همچنین از حضور مجریان طرح‌های اشتغال در نمایشگاه پاییزه بهستان روستای سهروفیروزان خبر داد و گفت: این حضور با هدف توسعه بازار فروش محصولات تولیدی و معرفی توانمندی‌های مددجویان محقق شد.

وی افزود: در راستای حمایت از بانوان کارآفرین، دو غرفه ویژه برای عرضه محصولات خانگی و بومی بانوان تحت حمایت کمیته امداد در این نمایشگاه اختصاص یافت. رئیس کمیته امداد شهرستان فلاورجان با قدردانی از تلاش بانوان کارآفرین گفت: بانوان پیشگامان جبهه اقتصاد مقاومتی هستند و می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های محلی، محصولات خود را به بازار معرفی کرده و به خودکفایی اقتصادی دست یابند.