در نیمه نخست پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغال مددجویان فلاورجان ۷۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان فلاورجان از پرداخت ۹۱ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت حمایت در ششماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: میزان پرداخت وامهای اشتغال ۷۰ درصد بیشتر از مدت مشابه در پارسال شده است.
اکبر میرمحمدصادقی افزود: در راستای راهاندازی، ایجاد و پایدارسازی ۹۱ طرح اشتغال مددجویی، بیش از ۱۶میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
به گفته وی، این تسهیلات در زمینههای مختلف صنفی، صنعتی و خدماتی با هدف توانمندسازی اقتصادی خانوارهای تحت حمایت ارائه شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فلاورجان با تاکید بر اهمیت مشاوره شغلی در موفقیت طرحهای اشتغال پایدار افزود: به منظور ارتقای مهارتهای شغلی و افزایش دانش اقتصادی مددجویان، ۵۲ جلسه آموزشی با همکاری آموزشگاههای فنی و حرفهای در حوزههای مهارتهای ارتباطی، بازاریابی، فروش و مدیریت کسبوکار برگزار شده است.
اکبر میرمحمدصادقی همچنین از حضور مجریان طرحهای اشتغال در نمایشگاه پاییزه بهستان روستای سهروفیروزان خبر داد و گفت: این حضور با هدف توسعه بازار فروش محصولات تولیدی و معرفی توانمندیهای مددجویان محقق شد.
وی افزود: در راستای حمایت از بانوان کارآفرین، دو غرفه ویژه برای عرضه محصولات خانگی و بومی بانوان تحت حمایت کمیته امداد در این نمایشگاه اختصاص یافت. رئیس کمیته امداد شهرستان فلاورجان با قدردانی از تلاش بانوان کارآفرین گفت: بانوان پیشگامان جبهه اقتصاد مقاومتی هستند و میتوانند با بهرهگیری از فرصت نمایشگاهها و جشنوارههای محلی، محصولات خود را به بازار معرفی کرده و به خودکفایی اقتصادی دست یابند.