به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید افزود: با اجرای آبخیزداری حدود ۵۳۰ متر مکعب در هر هکتار بطور متوسط می‌توان آب باران استحصال کرد و تا ۷۰ درصد سرعت سیلاب را کاهش داد.

سیلاب، گرد و غبار و بحران آب با مدیریت جامعه حوزه‌های آبخیز قابل کنترل است.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور گفت:چون نگاه جامع نسبت به مدیریت حوزه آبخیز نداشتیم، قاعدتاً با این مسائل مواجه شدیم.

راهکار چگونگی گذر از این بحران‌های محیط زیستی در لایحه آبخیزداری بررسی شده است؛ لایحه‌ای که بعد از ۳ سال در کمیسیون زیربنایی دولت درگیر بررسی‌های کارشناسی است.

رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: نگاهی که ما در سازمان منابع طبیعی داریم مدیریت جامع حوزه آبخیز است؛ بنابراین اکثر دستگاه‌ها دخیل می شوند در حوزه مربوط به مدیریت جامع حوزه آبخیز و هر کدام هم نظرات کارشناسی دارند.

به گفته معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی آب محصول حوزه آبخیز است که با اقدامات آبخیزداری تولید می‌شود.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور گفت: در کمیسیون زیربنایی وقت دولت تصمیم گرفته شد که شورای عالی آب اصلاح بشود و در قالب تحت عنوان شورای عالی آب، آبخیزداری و منابع طبیعی در تکرار و تأکید می‌کنند در قالب لایحه آبخیز داری ما به آن بپردازیم که نشست‌های متعددی بین همکاران عزیزمان در وزارت نیرو برگزار شد به یک نقطه اشتراکی در خصوص وظایف این شورا رسیدیم.

وحید افزود: نهایتاً به کارگروه زیربنای دولت ارسال شد ولی همچنان این اختلاف نظر بین بعضی از دستگاه‌های مرتبط با این قضیه وجود دارد.

وی گفت: این اختلاف نظر هم مبنی بر این است که در هر صورت چرا ما باید مدیریت جامع نسبت به حوزه آبخیز داشته باشیم. استنباطشان این است که این موضوع می‌تواند شاید مثلاً در وظایف دستگاه تغییر ایجاد کند.

رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت:در کمیسیون‌های مختلف چه تخصصی چه کمیسیون‌های اصلی و فرعی به این تضارب آرا و وحدت و همدلی در دولت برسیم و بعد لایحه را تقدیم مجلس کنیم.

بر اساس برنامه هفتم باید ۲۰ میلیون هکتار آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شود. در سال اول برنامه از ۴ میلیون هکتار فقط ۲۰ آن انجام شده است.