مسابقات جایزه بزرگ اسکواش آقایان و بانوان کشور و انتخابی تیم ملی با حضور برترین ورزشکاران ایران، به میزبانی کیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در بخش آقایان، ۳۰ بازیکن با یکدیگر رقابت می کنند.

علی کتابفروش به‌عنوان ناظر فدراسیون و سعید کتابفروش به‌عنوان سرپرست فنی آقایان در این رقابتها حضور دارند.

محسن غلام‌نژاد به‌عنوان ناظر تیم ملی و مهدی مختاری در جایگاه سرداور، نظارت و قضاوت مسابقات را بر عهده دارند.

محمدسجاد ذوالفقاری، رامین مجیدی، محمدحسین دیهیمی و مسعود شیری نیز در امر قضاوت مسابقات حضور دارند.

در بخش بانوان نیز ۲۷ ورزشکار از سراسر کشور در این رویداد ورزشی به رقابت می‌پردازند.

سرپرستی این دوره از رقابت‌ها بر عهده بهاره کارآگاه است و الهه مولادوست به‌عنوان سرداور مسابقات حضور دارد.

الهام رمضانی به‌عنوان ناظر تیم ملی و داورانی، چون ندا سروش، غزاله قدومی‌زاده، مرجان کریمی و مبینا لطفی مسئولیت قضاوت مسابقات بانوان را بر عهده دارند.

این رقابت‌ها از ۲۷ تا ۳۰ مهر در سالن اسکواش مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار می‌شود.