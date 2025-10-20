به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا به میزبانی دوحه قطر و در دو بخش آقایان و بانوان با حضور مدعیان این قاره در حال برگزاری است که تیم پدل ایران در نخستین بازی برابر اردن به برتری ۳ بر صفر دست یافت.

در این دیدار، تیم ایران در شرایطی به برتری دست یافت که در بازی نخست، فرساد شاهی و آریا روغنی با نتایج ۶- صفر و ۶ -۳ به پیروزی دست یافتند، در ادامه، کیارش سوری و سجاد زارعیان دومین برد ایران را با نتیجه ۶ بر صفر و ۶ بر یک رقم زدند و در سومین دیدار حامی گلستان و آرشام مرادی نیز با نتایج مشابه ۶ بر یک کار را تمام کردند تا شب نخست این مسابقات با پیروزی برای ایران همراه باشد.

تیم ملی پدل ایران در دومین دیدار خود فردا به مصاف لبنان می‌رود. این بازی از ساعت ۱۵ به وقت دوحه آغاز می‌شود.