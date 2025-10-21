به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان از اجرای طرح «جوان آینده‌ساز» با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند خبر داد.

علی اخلاقی افزود: طرح «جوان آینده‌ساز» با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ نیکوکاری در محیط‌های علمی و دانشگاهی و استفاده از ظرفیت فکری، اجتماعی و انسانی اساتید و دانشجویان آغاز شده است.

وی با اشاره به دیگر طرح های مشابه در حال اجرا در این زمینه،گفت: در طرح جوان آینده ساز، «دانشگاه نیکوکار» نه تنها محلی برای علم‌اندوزی است بلکه به کانونی از مهر، همدلی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی تبدیل می‌شود؛ جایی که با پرورش روحیه نیکوکاری در میان دانشجویان و استادان، گام مؤثری در ساخت جامعه‌ای انسانی‌تر و مهربان‌تر برداشته می‌شود.

به گفته معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان، استادان، مدیران، کارکنان اداری و دانشجویان از جمله مخاطبان و مشمولان اصلی این طرح هستند و در سال نخست، حدود ۵۰ درصد از دانشگاه‌های استان اصفهان در این طرح شرکت خواهند کرد.

اخلاقی یادآور شد که اجرای این طرح در برخی دانشگاه‌های استان از سال‌های گذشته نیز آغاز شده بود و اکنون در قالبی منسجم‌تر ادامه دارد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان درباره روش‌های حامی‌یابی در دانشگاه‌ها توضیح داد: شناسایی و جذب حامیان از طریق شبکه‌سازی بین اساتید، ارتباطات میان دانشجویان، شبکه‌های اجتماعی، نظام اداری دانشگاه‌ها، کلاس‌های درس و مجامع دانشگاهی صورت می‌گیرد.

وی اعلام کرد: اساتید و دانشجویان نیکوکار می‌توانند برای مشارکت در طرح و حمایت از دانشجویان نیازمند، از طریق ثبت‌نام آنلاین در سایت اکرام به نشانی ekram.emdad.ir یا بازوی «حامی‌باش» در پیام‌رسان بله و ارسال عدد یک به سرشماره 3000333331 اقدام کنند.