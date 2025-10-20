پخش زنده
در مراسمی با عنوان جشن ملی همدلی و به همت اداره کل بهزیستی استان جشن ازدواج آسان برای ۱۱۴ زوج جوان همراه با اهدای جهیزیه به آنان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمامرکز کرمان،در این مراسم مدیرکل بهزیستی استان کرمان ارزش کل جهیزیه اهدایی به زوجهای تحت حمایت بهزیستی استان را حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و با اشاره به همکاری مجمع ملی خیران ازدواج جوانان در برگزاری این جشنواره گفت: خود زوجها هم در تهیه اقلام جهیزیه مشارکت داشتند.
علیرضا وحیدزاده در باره نقش خیرین اعلام کرد: خیرین نماد همیاری جامعه هستند وحضور و حمایت بیدریغ آنان در کمک به تأمین جهیزیه، نشاندهنده عمق دلگرمی مردم استان به استحکام بنیان خانواده است.
وحیدزاده گفت: سازمان بهزیستی ضمن ارتباط با بنیادها و خیریهها و مجامعی که در ازدواج آسان کار میکنند؛ علاوه بر تسهیلگری ازدواج؛ در زمینه فرزندآوری هم حمایتهایی در حد کمکهزینه انجام میدهد.
اهدای جهیزیه گامی عملی برای رفع موانع اولیه تشکیل زندگی مشترک در دستور کار قرار بهزیستی گرفته و در پایان این آیین، بستههای کامل جهیزیه به زوجها اهدا شد..