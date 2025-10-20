به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،گرشاسبی در جلسه مدیریت بحران شهرستان تبریز با بیان اینکه ذهن مدیریت بحران باید قبل از وقوع بحران شکل بگیرد گفت:اشرافیت به موضوع، ظرفیت سازی نیرو‌های امدادی، آماده سازی زیر ساخت‌های مورد نیاز، بسیج امکانات، نگاه کلان به موارد بحرانی از مباحث مهمی هستند که باید در زمان وقوع بحران مورد توجه قرار بگیرند.

وی با اشاره به اینکه مدیران دستگا‌ه های اجرایی و خدمات رسان شهرستان برای تمام تجهیزات و امکانات خود باید به فکر بدیل باشند افزود:با هدف سنجش آمادگی تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و اتخاذ تصمیمات به موقع در شرایط اضطراری با رویکرد کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه، مانور بزرگ زلزله در تبریز در روز‌های آینده برگزار خواهد شد.

گرشاسبی گفت:اجماع تمام مدیران و اجتماع کلیه امکانات دستگاه‌های مربوطه در زمان بحران برای هدف مشترک مهم می‌باشد و نباید در مواقع بحران سلولی رفتار شود و باید با نگاه کلان و کار تیمی بحران‌ها غیر مترقبه را مدیریت کنیم.

فرماندار شهرستان تبریز با بیان اینکه لازم است برای مقابله با بحران‌های احتمالی هوشیار باشیم گفت: مدیران شهرستان به منظور پایه کار بودن در مواقع بحرانی باید با تمرین رفتار صحیح و سریع امدادرسانی، شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه مربوطه و پیش بینی‌های لازم و آمادگی کافی برای قدرت پاسخگویی به نیاز‌ها را داشته باشند.