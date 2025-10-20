پخش زنده
جزئیاتی از توصیههای صاحبنظران برای تامین مالی مسکن با عنوان نظام تامین مالی مسکن در نشست پنجم سیاستهای توسعه مسکن در ایران تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، نشست پنجم سیاستهای توسعه مسکن در ایران با عنوان نظام تامین مالی مسکن با سرفصلهای مسائل ساختاری و نهادی تامین مالی مسکن، مسائل مرتبط با منابع مالی و نقدینگی در تامین مالی مسکن، مسائل مرتبط با بازار در تامین مالی مسکن، و مسائل مرتبط با خانوارها در تامین مالی مسکن به شکل وبیناری در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست، چالشهای متعدد نظام تامین مالی مسکن از سوی ارایهکنندگان عنوان شد.
موضوعاتی از جمله کمبود اطلاعات و دادههای موردنیاز برنامه ریزی حوزه مسکن، بانک محور بودن نظام تامین مالی مسکن ، ناکارآمدی نهادهای پسانداز مسکن و فقدان رقابت در بازار تأمین مالی، نسبت پایین تسهیلات به ارزش واقعی واحدهای مسکونی، سهم سنگین اقساط بازپرداخت از درآمد خانوارها، بهویژه در دهکهای پایین، تصدیگری بالای دولت، فقدان سیاست مشخص برای حمایت از خانه اولیها، عدم توجه کافی به موضوع مسکن اجتماعی به عنوان چالش های متعدد نظام تامین مالی مسکن عنوان شد.
بر اساس آرای صاحبنظران در این نشست، اقشار کمدرآمد بیشترین آسیب را از ساختار فعلی میبینند. نبود دسترسی به تسهیلات مناسب، نبود ابزارهای حمایتی هدفمند و ضعف در سیاستگذاریهای عدالتمحور، موجب شده است که صاحبخانه شدن برای این گروه به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شود.
در این راستا توصیههایی برای بهبود نظام تأمین مالی مسکن ارایه شد که شامل مجموعهای از اقدامات هماهنگ و چندبخشی ضروری بود . این توصیه ها بر ایجاد تنوع در سیاستهای مسکن برای اقشار مختلف جامعه، توجه ویژه دولت به تأمین مسکن اقشار کمدرآمد از طریق یارانههای هدفمند تاکید داشت.
همچنین، از دیگر توصیههای مطرح شده در این نشست برای بهبود نظام تامین مالی میتوان به حمایت همهجانبه از بانک مسکن در قالبهای مختلف از جمله افزایش سرمایه، کاهش نرخ ذخیره قانونی، و پذیرش اوراق آن توسط سایر بانکها، توجه به نرخ تامین مالی با توجه به تورم موجود، ورود فعال وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان بورس به طراحی و اجرای ابزارهای نوین مالی، تسهیل شرایط بهره گیری نظام تامین مالی مسکن از ابزارهای بازار سرمایه همچون صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات، توسعه زیرساختهای حقوقی و فنی برای بهرهگیری از فناوریهای نوین ، ارتقای کارایی صندوق ملی مسکن ، حمایت از بخش خصوصی توانمند و توسعه گران و استفاده از ظرفیت مولدسازی گروههای ساخت و مسکن تدریجی اشاره کرد.