پخش زنده
امروز: -
در هفدهمین دوره از مسابقات قرآن جامعه کار و تلاش استان چهارمحال و بختیاری ۴۷ نفر با هم رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان در رشتههای قرائت تحقیق، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم (جلد ۲۷ تفسیر نمونه) برگزار شد.
قنبری افزود: نفرات اول هر رشته به مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش کشور راه مییابند.
به گفته وی: هدف از برگزاری این مسابقات ارتقاء سطح معرفت و آگاهی قرآنی در میان جامعه کارگری و تقویت سبک زندگی اسلامی در خانوادههای کار و تلاش است.