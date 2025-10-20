در هفدهمین دوره از مسابقات قرآن جامعه کار و تلاش استان چهارمحال و بختیاری ۴۷ نفر با هم رقابت کردند.

رقابت ۴۷ نفر در مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش استان چهارمحال و بختیاری

رقابت ۴۷ نفر در مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان در رشته‌های قرائت تحقیق، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم (جلد ۲۷ تفسیر نمونه) برگزار شد.

قنبری افزود: نفرات اول هر رشته به مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش کشور راه می‌یابند.

به گفته وی: هدف از برگزاری این مسابقات ارتقاء سطح معرفت و آگاهی قرآنی در میان جامعه کارگری و تقویت سبک زندگی اسلامی در خانواده‌های کار و تلاش است.