حدود ۱۳ هزار تن گردو از باغات استان چهارمحال و بختیاری برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت گردو از سطح ۹ هزار و ۳۰۰ هکتار باغهای استان از اواسط شهریور ماه آغاز شد.
شیرانی با بیان اینکه عمده باغات گردو در استان در حاشیه زایندهرود و در شهرستانهایی مانند فارسان، بروجن و کوهرنگ واقع شدهاند، افزود: تابستانهای خنک استان شرایط مطلوبی را برای تولید گردو فراهم کرده و باعث سفید شدن مغز گردو و افزایش ارزش بازاری آن میشود.