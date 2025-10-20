به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت گردو از سطح ۹ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ‌های استان از اواسط شهریور ماه آغاز شد.

شیرانی با بیان اینکه عمده باغات گردو در استان در حاشیه زاینده‌رود و در شهرستان‌هایی مانند فارسان، بروجن و کوهرنگ واقع شده‌اند، افزود: تابستان‌های خنک استان شرایط مطلوبی را برای تولید گردو فراهم کرده و باعث سفید شدن مغز گردو و افزایش ارزش بازاری آن می‌شود.