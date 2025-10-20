مسابقات لیگ اسکواش آقایان و بانوان جام خلیج فارس با شناخت ۴ نفر برتر بخش مردان و زنان پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان این مسابقات، سپهر اعتمادپور، پویا شفیعی، علیرضا شاملی و نوید ملک زاده به عنوان چهار نفر برتر بخش آقایان و فرشته اقتداری، نرگس سلطانی، نارگل رمضان زاه و نازنین تقی نژاد به عنوان چهار نفر برتر بخش بانوان بر حریفان خود غلبه کردند.

دیدار‌های رده‌بندی آقایان و بانوان این دوره از مسابقات فردا سه‌شنبه و دیدار نهایی نیز پس فردا چهارشنبه در سالن اسکواش دهکده ورزشی المپیک کیش برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقات که با حضور ۶۲ ورزشکار رشته اسکواش از سراسر کشور شرکت کرده‌اند، بهاره کارآگاه به عنوان سرپرست فنی بخش بانوان و سعید کتاب فروش به عنوان سرپرست فنی بخش مردان حضور دارند و علی کتاب فروش نیز به عنوان ناظر فدراسیون بر روند برگزاری مسابقه نظارت دارد.

الهه مولادوست و مهدی مختاری به عنوان سرداور این دوره از مسابقات در مراحل برگزاری این رویداد ورزشی به قضاوت می‌پردازند.

برندگان این دوره از مسابقات که به شکل مسابقه جایزه بزرگ برگزار می‌شود، در بخش مردان ۲۵۰۰ دلار و در بخش بانوان ۱۶۰۰ دلار جایزه دریافت می‌کنند و نام نفرات برتر این دوره از مسابقات در رنکینگ بین المللی نیز ثبت می‌شود.