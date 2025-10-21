نایب رئیس جامعه بوم گردی کشور مطرح کرد؛
روستاهای ایران ظرفیت درخشش جهانی دارند
نایب رئیس جامعه بوم گردی کشور گفت:روستاهای ایران ظرفیت آن را دارند که در عرصههای بینالمللی بدرخشند و جهانی شدن آنها کلید ماندگاری و پایداری ایران در برابر تهاجمهای فرهنگی است.
وی با تجلیل از نقش فرهنگی آذریها در هویت ملی اظهار داشت: آذریها به جهت اصالت و غنای فرهنگی، سرفرازان ایران هستند و ما در هر نقطه از این سرزمین آنان را مایه سربلندی خود میدانیم.
وی با اشاره به ثبت جهانی روستای کندوان خاطرنشان کرد: امروز کندوان جهانی شده است و ما باید هر ساله شاهد ثبت جهانی روستاهای بیشتری از کشورمان باشیم.
نایب رئیس جامعه بوم گردی کشور با تاکید بر ظرفیت بالای روستاهای ایران برای معرفی به دنیا تصریح کرد: این روستاها ظرفیت آن را دارند که در عرصههای بینالمللی بدرخشند و جهانی شدن آنها کلید ماندگاری و پایداری ایران در برابر تهاجمهای فرهنگی است.
محمدباقر آقایی فرماندار شهرستان اسکو نیز با بیان این که وظیفه داریم کندوان را به عنوان نماد زنده ایران مهرورز به آیندگان تحویل دهیم اظهار داشت: کندوان نیازمند برنامهریزی هوشمند است و برای تبدیل این ثبت به میراثی دائمی باید نگاهی واقعبینانه داشته باشیم.
وی افزود:حفاظت هوشمندانه از بافت تاریخی، بکارگیری فناوریهای نوین در سطح بینالمللی و توسعه زیرساختهای گردشگری سازگار با محیط زیست بدون تخریب بافت تاریخی آن از ضروریات توسعه پایدار کندوان است.
فرماندار اسکو هدف از برگزاری این مراسم را فراتر از معرفی زیباییهای کندوان عنوان کرد و گفت: در این مراسم بر لزوم حفظ این گنجینه، ایجاد زیرساختهای لازم در حوزه حفاظت، معرفی شایسته آن به جهانیان و برداشتن گامهای موثر برای تثبیت دائمی کندوان به عنوان یک روستای جهانی تاکید میشود.
گفتنی است اجرای موسیقی و تجلیل از فعالان میراث فرهنگی شهرستان اسکو از برنامههای جانبی این مراسم بود.