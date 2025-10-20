استاندار چهارمحال و بختیاری: شرکت‌های دانش‌بنیان، موتور محرک توسعه استان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک صنعتی با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در استان گفت: ایجاد و گسترش مراکز فناورانه بیانگر ظرفیت بالای علمی و فنی جوانان استان است.

وی افزود: در این مجموعه‌ها فعالیت‌های ارزشمندی همچون سلول‌درمانی، تولید زخم‌پوش‌ها و پانسمان‌های پیشرفته با بهره‌گیری از فناوری‌های روز انجام می‌شود که آینده روشن استان را در حوزه فناوری نوید می‌دهد.

وی افزود ضروری است دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی استان همکاری لازم را در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشند تا مسیر رشد علمی و اقتصادی استان هموارتر شود.