به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ششمین جلسه کمیته مدیریت بحران راه و شهرسازی با دستورکار گزارش و بررسی آمادگی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه راه و شهرسازی آذربایجانغربی برای مقابله با حوادث احتمالی برگزار شد.
رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی گفت: ارتقای آمادگی و پیشبینی و مقابله با حوادث احتمالی در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
علی قهرمانی افزود: برنامهریزی برای توسعه آموزشهای همگانی و مانورهای استانی نیز باید جزو برنامههای اجرایی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه راه و شهرسازی آذربایجانغربی باشد.