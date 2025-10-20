ششمین جلسه کمیته مدیریت بحران راه و شهرسازی با دستورکار گزارش و بررسی آمادگی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی برای مقابله با حوادث احتمالی برگزار شد.

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی گفت: ارتقای آمادگی و پیش‌بینی و مقابله با حوادث احتمالی در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

علی قهرمانی افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش‌های همگانی و مانورهای استانی نیز باید جزو برنامه‌‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی باشد.