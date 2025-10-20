به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست مشترک با حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به منظور بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در مرز کوزه‌رش برگزار شد.

فرماندار سلماس با اشاره به اهمیت راه‌آهن منطقه ویژه و ظرفیت‌های جغرافیایی و استراتژیک شهرستان گفت: سلماس می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

او با تأکید بر اینکه تمامی موانع برای سرمایه‌گذاران مرتفع شده است، افزود: مرز کوزه‌رش ظرفیت بزرگی برای شهرستان دارد و با گشایش این مرز، لازم است زیرساخت‌ها و بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

علی علایی همچنین از اجرای طرح پنل‌های خورشیدی در منطقه یالقوزآغاج خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این مزرعه خورشیدی، سی درصد نیاز انرژی برق شهرستان تأمین خواهد شد.

خداکرمی، دادستان سلماس، نیز با تأکید بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران، اظهار کرد: محیط امن قضایی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان کامل وارد اجرای طرح‌ها شوند.

عبدالله قنبری شهردار سلماس هم در این نشست با اشاره تصویب ۱۲۱ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گفت:۵۰هکتار نیز در حال حاضر آماده خدمات رسانی است

او گفت:سرمایه گذاران می‌توانند بدون استعلام از ادارات سیزده گانه اقدام کنند چرا که همه مجوزات این منطقه آماده سازی شده است

مدیر منطقه ویژه و شهردار سلماس افزود:امسال ۳۰میلیارد تومان برای اجرای منطقه ویژه اقتصادی سلماس سرمایه گذاری و هزینه شده است.

در پایان این جلسه تجار و سرمایه گذاران نقطه نظرات خود را بیان کردند