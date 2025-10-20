به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کنکور سراسری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشکده علوم پزشکی بروجن از فردا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

صالحی فرد افزود: امسال ۷۵۱ نفر از طریق کنکور سراسری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشکده علوم پزشکی بروجن پذیرش شدند.

به گفته وی: پذیرفته شدگان در ۱۴ رشته تحصیلی شامل دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، فیزیوتراپی، فناوری اطلاعات سلامت، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، بهداشت مدارس و فوزیت‌های پزشکی هستند.

وی افزود: همچنین در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ۱۸۸ نفر پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: امسال برای اولین با راه اندازی رشته ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۳ دستیار در این رشته پذیرش گردید.