به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به انصراف نماینده اصفهان، فصل جدید رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان با حضور ٩ تیم آغاز و پیگیری خواهد شد.

تیم‌های شرکت کننده در این فصل، بر اساس قرعه کشی انجام شده، دیدار‌های خود را پیگیری می‌کنند. ضمن اینکه با توجه به انصراف اصفهان، دیدار‌های این تیم لغو خواهد شد. بر این اساس، هر هفته یک تیم استراحت خواهد داشت.

همچنین فصل جدید لیگ بسکتبال بانوان طبق زمان مقرر اولیه، از ٢ آبان آغاز خواهد شد. در هفته نخست تیم کاسپین با قرعه استراحت رو‌به‌رو است.

برنامه دیدار‌های هفته نخست لیگ بسکتبال بانوان به این شرح است:

* آکادمی بسکتبال سحر - باتسام مشهد (ساعت ١١)

* فرآور شریف سبز تهران - نفت آبادان (ساعت ١٣)

* آکادمی بسکتبال نیکا - گروه بهمن تهران (ساعت ١٥)

* ستاد ملی گاز تهران - استقلال تهران (ساعت ١٧)

هر چهار دیدار هفته نخست در تهران و سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار خواهد شد.

آکادمی سحر مدافع عنوان قهرمانی بیست و چهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان است.