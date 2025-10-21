پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف دو دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در شهرستان فاروج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با فعالیتهای غیرمجاز حوزه انرژی و با هماهنگی مرجع قضایی، از یک منزل مسکونی در شهرستان فاروج بازرسی به عمل آوردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از این منزل، دو دستگاه ماینر استخراج رمز ارز که بهصورت غیرمجاز از برق شهری استفاده میکردند، کشف شد، افزود: مصرف برق این دستگاهها معادل مصرف ۲۰ خانوار شهری برآورد شده است.
سرهنگ حصاری با اشاره به اینکه ارزش تقریبی تجهیزات کشفشده ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمز ارزها علاوه بر خسارت به شبکه برقرسانی، تخلف محسوب میشود و پلیس با جدیت با عاملان آن برخورد خواهد کرد.