پرواز فوق‌العاده از شهرکرد به تهران و بالعکس از فرودگاه بین المللی شهرکرد برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر فرودگاه شهرکرد گفت: این پرواز امروز با همکاری شرکت هواپیمایی پارس‌ایر پرواز شهرکرد به تهران و بالعکس از فرودگاه بین المللی شهرکرد برقرار شد.

نژاد حسینی افزود: همچنین این پرواز فردا سه شنبه ۲۹ مهر از شهرکرد به تهران و بالعکس از فرودگاه بین المللی شهرکرد برقرار است.

وی افزود: این پرواز فرصت مناسب برای مسافران برای سفر سریع، راحت و مطمئن در این خط هوایی به شمار می‌رود.