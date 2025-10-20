سرمربی تیم فوتبال تراکتور، پس از پیروزی تیمش مقابل شارجه امارات در لیگ نخبگان آسیا، تأکید کرد که شاگردانش عملکردی فوق‌العاده داشتند و شایسته این برد بودند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم تراکتور ایران در هفته سوم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۸ مهر به مصاف شارجه امارات رفت و با پنج گل بر میزبان غلبه کرد.

دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از این دیدار اظهار کرد: این پیروزی را به بازیکنان، اعضای کادر فنی و باشگاه تبریک می‌گویم. فوق‌العاده بودیم و تمام برنامه‌هایمان اجرا شد. می‌دانستیم حریف در خط حمله بسیار قوی است، اما نقاط ضعفی نیز دارد. در حملات، دقیقاً از همان نقاط ضربه زدیم و خوشحالم که مستحق این برد بودیم. امسال چند بار با بدشانسی از پیروزی بازماندیم، اما نشان دادیم چقدر تیم خوبی هستیم. در این رقابت‌ها نباید کسی ما را از یاد ببرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا تعویق بازی با ملوان در عملکرد تراکتور تأثیر مثبت داشت، گفت: همه تیم‌ها مشکلات خود را دارند. می‌دانم شارجه سه روز قبل بازی کرده بود. ما شش ملی‌پوش داشتیم و چندین روز نتوانستیم با ترکیب کامل تمرین کنیم. یکی از مهم‌ترین بازیکنان ما، ایگور پوستونسکی، هم دیروز مصدوم شد. در مورد تعویق بازی باید بگویم منطقی نبود که ۴۸ ساعت بعد از مسابقه تیم ملی، بازی کنیم.

اسکوچیچ درباره تفاوت شرایط آماده‌سازی دو تیم گفت: هر دو تیم مشکلات متفاوتی داشتند. بازی ما لغو شده بود و ملی‌پوشان را ده روز در اختیار نداشتیم، اما در نهایت همیشه بهترین تیم وارد زمین می‌شود.

سرمربی تراکتور درباره انتظار از نتیجه این بازی، گفت: بله، انتظار این نتیجه را داشتیم. قهرمان ایران را دست کم نگیرید، هرچند شاید شما انتظارش را نداشتید. تیم بسیار خوبی داریم و باور داریم که پول همیشه باعث ساختن تیم بزرگ نمی‌شود. شارجه بازیکنان گران‌قیمت‌تری داشت، اما ما با شایستگی پیروز شدیم. سال گذشته هم بدون باخت حذف شدیم و خوشحالم که حالا به تراکتور به‌عنوان یک قدرت جدید نگاه می‌کنید.

او در پایان درباره کیفیت فوتبال ایران گفت: لیگ ایران از نظر فنی، فیزیکی و تاکتیکی بسیار باکیفیت است. مردم ایران عاشق فوتبالند و این نتیجه حس خوبی به ما داد. متأسفانه گاهی کیفیت فوتبال ایران دست‌کم گرفته می‌شود، در حالی که واقعاً سطح بالایی دارد.