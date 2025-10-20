به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبربهنام جو با اشاره به سرمایه گذاری که قصد دارد در استان قم نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۶۰مگاواتی راه اندازی کند گفت: با پیگیری‌های انجام شده از دفتر ریاست جمهوری، بنا شد دولت از احداث این نیروگاه سیکل ترکیبی حمایت ویژه داشته باشد.

استاندار قم افزود:وزارت نیرو هم برای همکاری و تسریع در اخذ مجوزات لازم اعلام آمادگی کرده است که امیدواریم در آینده نزدیک این امر مهم اتفاق بیافتد و عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۶۰ مگاواتی در استان قم را در کنار نیروگاه‌های سیکل خورشیدی که در حال احداث است شاهد باشیم.

گفتنی است نیاز برق استان قم در زمان اوج مصرف به ۱۳۰۰ مگاوات در لحظه می‌رسد.