استاندار قم از احداث نیروگاه ۵۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی برق در راستای تأمین پایدار انرژی برق در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبربهنام جو با اشاره به سرمایه گذاری که قصد دارد در استان قم نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۶۰مگاواتی راه اندازی کند گفت: با پیگیریهای انجام شده از دفتر ریاست جمهوری، بنا شد دولت از احداث این نیروگاه سیکل ترکیبی حمایت ویژه داشته باشد.
استاندار قم افزود:وزارت نیرو هم برای همکاری و تسریع در اخذ مجوزات لازم اعلام آمادگی کرده است که امیدواریم در آینده نزدیک این امر مهم اتفاق بیافتد و عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۶۰ مگاواتی در استان قم را در کنار نیروگاههای سیکل خورشیدی که در حال احداث است شاهد باشیم.