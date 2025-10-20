\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u062a\u06cc\u0645 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0634\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f9:\u06f3\u06f0 \u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0634\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0627 \u067e\u0646\u062c \u06af\u0644 \u0628\u0631 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u063a\u0644\u0628\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u067e\u0646\u062c \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0633\u0648\u0645 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u063a\u0631\u0628 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0634\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0628\u0627 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0634\u0645 \u0627\u0633\u062a.