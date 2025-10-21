لوشکیا: لیگ ایران رقابتیتر است
بازیکن تیم فوتبال تراکتور، پس از پیروزی مقابل شارجه امارات در لیگ نخبگان آسیا گفت که این برد برای او و تمام اعضای تیم بسیار ارزشمند بوده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رگی لوشکیا در نشست خبری پس از دیدار با شارجه اظهار داشت: قبل از هر چیز، از این پیروزی بسیار خوشحال هستم. از تمامی همتیمیها و اعضای کادر فنی تشکر میکنم. تلاش کردم حرفهایم را در زمین بزنم و بازی خوبی ارائه دادیم. از این برد واقعاً خوشحال هستم.
او در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه عملکردش با دوران حضور در آلبانی گفت: در آلبانی شرایط خوبی داشتم. اما شرایط دو لیگ متفاوت است. لیگ ایران رقابتیتر است و انرژی بیشتری از بازیکنان میگیرد. خوشحالم که زمان کافی برای تطبیق پیدا کردم و از عملکردم رضایت دارم. حالا منتظر بازیهای آینده هستم تا بتوانم بیشتر به تیم کمک کنم.
تراکتور ایران در هفته سوم مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۸ مهر به مصاف شارجه امارات رفت و با پنج گل بر میزبان غلبه کرد.