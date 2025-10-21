به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز سه شنبه بیست و نهم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و هشتم بیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و یکم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز:

اذان صبح امروز ساعت ۵:۰٣ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢۲ دقیقه طلوع می‌کند.

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:٠٠ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ٣٧: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵۴ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:٢٠ دقیقه است.

ذکر روز سه شنبه:

یا ارحم الراحمین (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت رسول اعظم (ص) می‌فرماید:

ما وَرَّثَ والِدٌ وَلَدَهُ أفضَلَ مِن أدَبٍ.

هیچ پدری، میراثی برتر از ادب به فرزندش نداده است.

کنز العمّال: ج ۱۶ ص ۴۶۰ ح ۴۵۴۳۵، حکمت نامه پیامبر اعظم (ص)، جلد ۸ صفحه: ۱۲