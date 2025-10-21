پخش زنده
اوقات شرعی ٢۹ مهر ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز سه شنبه بیست و نهم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و هشتم بیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و یکم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز:
اذان صبح امروز ساعت ۵:۰٣ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢۲ دقیقه طلوع میکند.
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:٠٠ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ٣٧: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵۴ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:٢٠ دقیقه است.
ذکر روز سه شنبه:
یا ارحم الراحمین (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت رسول اعظم (ص) میفرماید:
ما وَرَّثَ والِدٌ وَلَدَهُ أفضَلَ مِن أدَبٍ.
هیچ پدری، میراثی برتر از ادب به فرزندش نداده است.
کنز العمّال: ج ۱۶ ص ۴۶۰ ح ۴۵۴۳۵، حکمت نامه پیامبر اعظم (ص)، جلد ۸ صفحه: ۱۲