معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
پروژههای نیمه تمام جاده ای آذرشهر با تامین اعتبار تکمیل میشوند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:در خصوص تامین اعتبار برای پروژههای نیمه تمام جادهای آذرشهر هیچ مشکلی وجود ندارد و دستورات لازم برای تامین اعتبار و تسریع در اجرای آنها صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ارجائی در نشستی با شهرداران، اعضای شورای اسلامی شهرهای شهرستان آذرشهر گفت:در خصوص تامین اعتبار برای پروژههای نیمه تمام جادهای، آسفالت معابر شهری و جادههای روستایی، افزایش حریم شهری آذرشهر، رفع نقاط حادثه خیز جادهای از جمله سه راهی گوگان، تقاطع شیرامین و تسریع در تامین اعتبار برای تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح سه راهی شهید غفاری هیچ مشکلی وجود ندارد و دستورات لازم برای تامین اعتبار و تسریع در اجرای آنها صادر شد.
متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تامین اعتبار برای تکمیل این پروژهها تاکید کرد و گفت:تسریع در تصویب طرح تفصیلی آذرشهر، تامین اعتبار برای روکش آسفالت راههای روستایی و همچنین تامین اعتبار برای آسفالت بلوار ولایت و بازنگری در طرح تفصیلی آذرشهر ضروری است.
گفتنی است ارجائی معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از پروژههای عمرانی جادهای و همچنین نقاط حادثه خیز شهرستان آذرشهر بازدید کردند.