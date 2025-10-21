خراسان رضوی بر بام المپیاد استعدادهای برتر جودو دختران
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر جودو بانوان کشور به میزبانی شهرستان بهشهر استان مازندران با حضور ۱۸۶ جودوکار از سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین و آخرین روز مسابقات المپیاد استعدادهای برتر جودو بانوان کشور با حضور ۱۸۶ ورزشکار از استانهای مختلف در شهرستان بهشهر مازندران برگزار شد و در پایان، تیم خراسان رضوی با کسب بیشترین عناوین قهرمانی بر سکوی نخست ایستاد.
در روز پایانی این رقابتها، پیکارهای اوزان ۵۷-، ۶۳-، ۷۰- و +۷۰ کیلوگرم برگزار شد و بانوان جودوکار در فضایی پرهیجان و رقابتی، برای کسب عنوان قهرمانی روی تاتامی بهشهر به میدان رفتند.
نتایج انفرادی روز دوم به شرح زیر است:
وزن ۵۷- کیلوگرم:
مقام اول: رضوانه جاویدپور از خراسان رضوی
مقام دوم: فاطمه محبیراد از خراسان شمالی
مقام سوم مشترک: لیلا هستمویی از خوزستان و فاطمه قربانزاده از همدان
وزن ۶۳- کیلوگرم:
مقام اول: مبینا احمدی از قزوین
مقام دوم: نرگس جلالی از اصفهان
مقام سوم مشترک: آوا یاسی از البرز و آرمیتا لالهای از همدان
وزن ۷۰- کیلوگرم:
مقام اول: زهرا احشامی از فارس
مقام دوم: مریم صالح از همدان
مقام سوم مشترک: مبینا حسنزاده از خراسان رضوی و آدیشا عسگری از کرمان
وزن +۷۰ کیلوگرم:
مقام اول: دنیا عیدیوندی از اصفهان
مقام دوم: مهشید ارجمندنیا از خراسان رضوی
مقام سوم مشترک: نفس مولوی از همدان و آترینا دامادی از کرمان
در پایان این رقابتها و پس از جمعبندی امتیازات انفرادی، استان خراسان رضوی عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کرد، خراسان شمالی در جایگاه دوم ایستاد و استان اصفهان به مقام سوم تیمی دست یافت.