مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر جودو بانوان کشور به میزبانی شهرستان بهشهر استان مازندران با حضور ۱۸۶ جودوکار از سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین و آخرین روز مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر جودو بانوان کشور با حضور ۱۸۶ ورزشکار از استان‌های مختلف در شهرستان بهشهر مازندران برگزار شد و در پایان، تیم خراسان رضوی با کسب بیشترین عناوین قهرمانی بر سکوی نخست ایستاد.

در روز پایانی این رقابت‌ها، پیکار‌های اوزان ۵۷-، ۶۳-، ۷۰- و +۷۰ کیلوگرم برگزار شد و بانوان جودوکار در فضایی پرهیجان و رقابتی، برای کسب عنوان قهرمانی روی تاتامی بهشهر به میدان رفتند.

نتایج انفرادی روز دوم به شرح زیر است:

وزن ۵۷- کیلوگرم:

مقام اول: رضوانه جاویدپور از خراسان رضوی

مقام دوم: فاطمه محبی‌راد از خراسان شمالی

مقام سوم مشترک: لیلا هستمویی از خوزستان و فاطمه قربان‌زاده از همدان

وزن ۶۳- کیلوگرم:

مقام اول: مبینا احمدی از قزوین

مقام دوم: نرگس جلالی از اصفهان

مقام سوم مشترک: آوا یاسی از البرز و آرمیتا لاله‌ای از همدان

وزن ۷۰- کیلوگرم:

مقام اول: زهرا احشامی از فارس

مقام دوم: مریم صالح از همدان

مقام سوم مشترک: مبینا حسن‌زاده از خراسان رضوی و آدیشا عسگری از کرمان

وزن +۷۰ کیلوگرم:

مقام اول: دنیا عیدی‌وندی از اصفهان

مقام دوم: مهشید ارجمندنیا از خراسان رضوی

مقام سوم مشترک: نفس مولوی از همدان و آترینا دامادی از کرمان

در پایان این رقابت‌ها و پس از جمع‌بندی امتیازات انفرادی، استان خراسان رضوی عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کرد، خراسان شمالی در جایگاه دوم ایستاد و استان اصفهان به مقام سوم تیمی دست یافت.