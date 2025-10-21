مانولوپولوس: اولویت در تیم ملی بسکتبال تغییر نسل بود
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت: تغییر نسل داشتیم و اولویت ما این کار بود که انجام دادیم و برای ۴، ۵ سال آینده برنامهریزی میکنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سوتیریس مانولوپولوس در حاشیه دیدار تیمهای استقلال و مهگل در لیگ برتر بسکتبال گفت: مسابقات زیادی را تا الان دیدهام و برنامه دارم که بازیهای دیگر را نیز ببینم. خیلی زود است که درباره شرایط لیگ و تیمها نتیجهگیری کنیم. تیمها اکنون آماده نیستند و مربیان به زمان بیشتری نیاز دارند. با این وجود چیزی که من میبینم، جذاب و امیدوارکننده است.
وی درباره برگزاری دیدار تیم ملی با عراق در کشور ثالث عنوان کرد: اولویتی برایم ندارد و این جزو قانون است و میرویم آنجا بازی کنیم. اولویتم این بود در ایران بازی کنیم، اما کاری نمیتوان کرد.
مانولوپولوس درباره شرایط ملیپوشان گفت: از ۸ نوامبر (۱۷ آبان) اردو را آغاز میکنیم و امیدوارم بیشتر بازیکنان تا آن زمان سالم باشند و در لیگ باکیفیت بالایی بازی کنند تا نفرات آمادهتری داشته باشیم. بر بازیهای لیگ و همچنین آنهایی که در خارج ایران هستند، نظارت میکنم. در واقع آنهایی را مدنظر داریم که به لحاظ روحی و روانی به درد تیم ملی بخورند.
سرمربی تیم ملی بسکتبال در پاسخ به این سوال که چقدر به صعود به جام جهانی امیدوار است؟ خاطرنشان کرد: این شغل ما است و کارم را انجام میدهم. ما یک تغییر نسل داشتیم و اولویت ما این کار بود که انجام دادیم و برای ۴، ۵ سال آینده برنامهریزی میکنیم. نتیجه لزوماً برای ما در اولویت نیست.