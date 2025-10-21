در مراسمی با حضور رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، تفاهم‌نامه همکاری گسترده‌ای میان استانداری خوزستان و این بنیاد در اهواز به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده گفت: همکاری با بنیاد مستضعفان گامی تاریخی برای جهش در توسعه استان است و خوزستان یک ظرفیت ملی و حتی فراملی است و ماموریت اصلی ما تبدیل این ظرفیت‌ها به قدرت و ثروت است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه افق‌های جدیدی برای حل مشکلات استان می‌گشاید و نگاه ویژه رییس بنیاد مستضعفان به استان، نقطه مبارکی برای مردم این خطه است.

استاندار خوزستان محور‌های اصلی این همکاری را در حوزه‌های آموزش، درمان، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی-درمانی و به‌ویژه اشتغال و توانمندسازی محرومان عنوان کرد.

تبدیل مزیت‌ها به ارزش افزوده

موالی زاده در تشریح مزیت‌های رقابتی استان گفت: خوزستان با تولید یک و نیم میلیون تن گندم، نیاز ۱۴ میلیون نفر را تأمین می‌کند و در تولید کلزا، ذرت و ۱۳۷ نوع محصول کشاورزی دیگر، جزو رتبه‌های برتر کشور است.

وی بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش محصولاتی مانند خرما با ایجاد صنایع فرآوری تأکید و خاطرنشان کرد: در بخش صنعت نیز با تکمیل زنجیره فولاد و توسعه پتروشیمی، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

پروژه‌های کلان توسعه‌ای در خوزستان

استاندار خوزستان با اشاره به طرح‌های بزرگ و حیاتی استان اظهار داشت: لایروبی اروند، اجرای راه‌آهن شلمچه-بصره، راه‌اندازی فاز دوم پتروشیمی ماهشهر و ایجاد فرودگاه بین‌المللی در شمال استان از اولویت‌های ماست.

موالی زاده افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با تبدیل هسته مرکزی اهواز و حاشیه رودخانه کارون به قطب گردشگری، نشاط اجتماعی را به استان بازگردانیم.

تأکید بر حل چالش‌های اساسی

وی به چالش‌های پیش‌روی استان نیز اشاره و تصریح کرد: حدود یک پنجم جمعیت استان در حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کنند.

استاندار خوزستان مشکل ریزگرد‌ها با منشأ خارجی و آتش‌سوزی‌های هورالعظیم را از دیگر دغدغه‌های جدی خواند و پیگیری دیپلماتیک برای حل این معضلات را از برنامه‌های در دست اقدام عنوان کرد.

تعهد بنیاد مستضعفان به محرومیت‌زدایی در خوزستان

در ادامه این نشست، حسین دهقان، رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با ابراز علاقه خاص به خوزستان گفت: این استان باید آنچه را که در حق ملت می‌توانست انجام دهد، محقق کند و ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا سهم خود را در قبال مردم شریف خوزستان ادا کنیم.

وی سیاست کلی بنیاد را کمک به دولت و خدمت‌رسانی به مردم با محوریت محرومیت‌زدایی دانست و افزود: اصل در کار ما، توانمندسازی افراد برای دستیابی به درآمد پایدار است.

پوشش کامل خوزستان در برنامه‌های آتی بنیاد

رییس بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، استان خوزستان به عنوان یکی از استان‌های محوری در برنامه‌های آتی بنیاد تحت پوشش کامل قرار خواهد گرفت.

دهقان با اشاره به تجربه موفق بهره‌برداری از یک نیروگاه در چهار و نیم ماه، اعلام کرد: در صورت فراهم شدن شرایط، امکان دو برابر کردن ظرفیت نیروگاه‌های خوزستان در زمان کوتاه وجود دارد.

وی تأکید کرد: ما در بنیاد مستضعفان متعهد به اجرای سریع و اثربخش پروژه‌ها در استان خوزستان هستیم.