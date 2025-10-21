به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی فرمانده انتظامی مراغه اظهار داشت: با توجه به اعلام خبری مبنی بر فقدان مردی در روز پس از قتل در مهر ماه ۱۴۰۴ در یکی از روستا‌های اطراف بررسی موضوع بلافاصله به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.



وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی و شیوه‌های علمی کشف جرم، کارآگاهان به داماد وی به علت اختلاف خانوادگی با پدر خانم مشکوک و با راهنمایی خانواده مقتول با بررسی‌های لازم متهم را در حال فرار در شهرستان کرج دستگیر و جسد پدر زن ۴۱ ساله که با ضربات سخت به سر به قتل رسیده و جسدش در داخل گودال آب انداخته شده بود نیز کشف و برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی افزود: قاتل در اعترافات خود اعلام نمود که پدر زن خود را به علت اختلاف خانوادگی به قتل رسانده که پس تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مقام قضایی و از آن طریق روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی مراغه تصریح کرد:فراگیری مهارت‌های کنترل خشم و مراجعه به مشاوران خانوادگی می‌توانست از وقوع این حادثه تلخ پیشگیری کند.