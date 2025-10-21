پخش زنده
مدیر کل کمیته امداد آذربایجانشرقی گفت: در شش ماهه نخست امسال ۷۹ هزار حامی طرح اکرام و محسنین بیش از ۹۱۱ میلیارد ریال به فرزندان معنوی خود کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،غلامعلی ملامهدی اظهار کرد: ۳ هزار و ۴۳۹ فرزند یتیم طرح اکرام و ۱۰ هزار و ۶۷ فرزند محسنین از چتر حمایتی حامیان در آذربایجان شرقی برخوردار هستند.
وی حامی یابی برای فرزندان ایتام و محسنین را از اولویتهای مهم این نهاد عنوان کرد و افزود: در ۶ ماهه نخست امسال حامیان استان بیش از ۲۷۲ میلیارد ریال به صورت غیرنقدی به فرزندان معنوی خود کمک کردند.
ملامهدی اظهار کرد: طرح اکرام شامل کودکان بی سرپرست و طرح محسنین شامل کودکان دارای سرپرست ناتوان است که تحت حمایت کمیته امداد و حامیان نیکوکار هستند.
مدیر کل کمیته امداد آذربایجانشرقی ادامه داد: مردم نیکوکار استان برای مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین با هدف تامین نیازهای این فرزندان در زمینههای معیشتی، تحصیلی و درمانی میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی ekram.emdad.ir در این طرح ثبت نام کند.
ملامهدی ضمن دعوت از خیرین استان جهت حمایت از فرزندان ایتام و محسنین خاطرنشان کرد: مردم نوعدوست استان میتوانند به منظور حمایت از کودکان یتیم و محسنین عدد ۴۱ را به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ پیامک کنند.
وی از اجرای طرح جوان آیندهساز در مدارس و دانشگاههای استان خبر داد و یادآور شد: این طرح با هدف استفاده از ظرفیتهای دانشگاهها و مدارس در راستای جذب حامی برای کمک به فرزندان ایتام و محسنین اجرا میشود.