به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خلیل الحیه گفت: خارج کردن اجساد اسیران صهیونیست با دشواری بسیار انجام می‌شود، اما به تلاش‌ها ادامه می‌دهیم.

وی افزود: عزم و اراده ما بر اجرای کامل توافق آتش بس در نوار غزه است.

الحیه بیان کرد: به اجرای توافق آتش بس و آنچه که با دیگر گروه‌های فلسطینی توافق شد، پایبند هستیم.

وی گفت: امیدواریم میزان کمک‌ها افزایش یابد تا نیاز‌های مردم غزه برآورده شود.

الحیه ادامه داد: آنچه از میانجی‌ها و رئیس‌جمهور آمریکا شنیدیم، ما را مطمئن می‌کند که جنگ در غزه به پایان رسیده است.

وی افزود: تظاهرات بزرگ بین‌المللی و رئیس‌جمهور آمریکا تائید کردند که جنگ در غزه به پایان رسیده است.