رئیس جنبش حماس در نوار غزه در اظهاراتی تاکید کرد که برای کشف و تحویل اجساد همه اسیران دشمن جدی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خلیل الحیه گفت: خارج کردن اجساد اسیران صهیونیست با دشواری بسیار انجام میشود، اما به تلاشها ادامه میدهیم.
وی افزود: عزم و اراده ما بر اجرای کامل توافق آتش بس در نوار غزه است.
الحیه بیان کرد: به اجرای توافق آتش بس و آنچه که با دیگر گروههای فلسطینی توافق شد، پایبند هستیم.
وی گفت: امیدواریم میزان کمکها افزایش یابد تا نیازهای مردم غزه برآورده شود.
الحیه ادامه داد: آنچه از میانجیها و رئیسجمهور آمریکا شنیدیم، ما را مطمئن میکند که جنگ در غزه به پایان رسیده است.
وی افزود: تظاهرات بزرگ بینالمللی و رئیسجمهور آمریکا تائید کردند که جنگ در غزه به پایان رسیده است.