به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «موسی ابومرزوق» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در گفت‌و‌گو با خبرگزاری اسپوتنیک، گفت: بازسازی ویرانی‌های نوار غزه واجب و حق بیش از دو میلیون شهروند فلسطینی است که خانه، سرپناه و منبع درآمد خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: قطعنامه شورای امنیت بر بازسازی نوار غزه تاکید دارد و از آنجا که اشغالگران مسئول تخریب و ویرانی این منطقه هستند باید هزینه‌های بازسازی آن را به طور کامل پرداخت کنند.

ابومرزوق گفت: بازسازی نوار غزه باید به صورت فوری و کامل انجام شود و همه بخش‌ها به ویژه زیربنایی، بهداشتی، راه‌ها، نیروگاه‌ها و شبکه آب رسانی را شامل شود.