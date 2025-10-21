پخش زنده
سازمان هواشناسی برای برخی استانهای واقع در شمال غرب کشور هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی، هشدار نارنجی برای نیمه شمالی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل صادر شده است.
در این مناطق، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ، در ارتفاعات بارش برف پیش بینی شده است.اختمال سیلابی شدن مسیلها، جاری شدن روانآب، مه، صاعقه، و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
توصیه شده مردم دراین مناطق، از سفرهای بین شهریِ غیر ضروری، بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف عشایر و دامداران درحاشیه رودخانهها و بستر مسیلها، خودداری کنند.