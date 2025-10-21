پخش زنده
هوای کلانشهر اصفهان، برای بیست و هفتمین روز در ماه جاری در سه منطقه در وضعیت ناسالم برای همه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح روز سه شنبه بیست و نهم مهر با میانگین ۸۹ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد ثبت شد.
همچنین بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه رهنان با ۱۶۱، زینبیه با ۱۵۷ و پروین با ۱۶۷ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
این درحالیست که امروز شاخص کیفی هوا در شهرهای شهرضا با ۳۱ و مبارکه با ۳۹ AQI در وضعیت پاک است.
این شاخص همچنین در شهر قهجاورستان ۱۴۳ و کردآباد با ۱۳۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه ۲۵ آبان با ۶۸، پارک زمزم با ۶۰، خرازی با ۷۰، دانشگاه صنعتی با ۸۹، سپاهان شهر با ۵۴، کاوه با ۷۹، میرزاطاهر با ۵۶، ولدان با ۶۶، هزار جریب با ۵۳، فیض ۶۴، فرشادی با ۶۱ AQI وشهرهای شاهین شهر با ۷۴، زرین شهر با ۸۱، کاشان با ۷۷ و نجف آباد با ۸۹ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرد؛ شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان موجب کاهش کیفیت هوا میشود.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.