به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آروین کبیری گفت: در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تلفات چند راس دام سنگین بومی به دلیل گزش حیوان وحشی در مراتع حاشیه جنگل، اکیپ های دامپزشکی شهرستان ساری سریعا به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی میدانی موضوع، واکسیناسیون سگ های دارای صاحب در شعاع سه کیلومتری کانون گزارش شده، به صورت کامل انجام شد و همچنین چندین نوبت کلاس آموزشی برای ارتقای آگاهی دامداران منطقه برگزار گردید تا دامداران عزیز توصیه های بهداشتی و قرنطینه ای را رعایت نمایند.

کبیری همچنین از واکسیناسیون دام در منطقه خبر داد و افزود: پیرو کسب مجوز از سازمان دامپزشکی کشور بالغ بر 1200 دام جهت پیشگیری و کنترل بیماری در منطقه علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

رئیس دامپزشکی ساری از تشکیل جلسه ای مشترک در بخشداری دودانگه با هدف هماهنگی بیشتر برای حل این مشکل خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبات ستاد جمع آوری سگ های بلاصاحب، مسئولیت این امر در شهرها بر عهده شهرداری و در بخش ها بر عهده دهیاری ها بوده و مقرر گردید تا طرح جمع آوری این سگ هار تشدید نمایند و در کمترین زمان ممکن آنها را جمع آوری کنند.

وی اظهار داشت: مقرر گردید تا اداره جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای اطلاع رسانی در زمینه اهمیت بیمه دام و همچنین تهیه نهاده دامی جهت جلوگیری از رهاسازی و ضرورت قرنطینه دام در مناطق همجوار جنگل صورت پذیرفت.

کبیری در ادامه از دامداران خواست در بحث چرای دام، از آزاد سازی دام در مناطق جنگلی خودداری نمایند و به صورت دستی چرای دام را انجام دهند و یا در مناطق جنگلی به دلیل مواجه با حیات وحش و مخاطرات غیر قابل پیش بینی اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: دامداران عزیز حیوانات وحشی و مهاجم (سگ های ولگرد) از محل دامداری دور نگه دارند و با مدیریت پسماند و مواد زائد از جذب آنان خودداری نمایند.

رئیس اداره دامپزشکی ساری تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی که رفتار غیرعادی مانند کاهش ترس از انسان، حمله به دام‌ها در طول روز، فلجی یا تشنج دارد به ادارات دامپزشکی شهرستان و محیط زیست شهرستان گزارش شود. این کار برای کنترل سریع بیماری و جلوگیری از همه‌گیری ضروری است تا اقدامات فوری قرنطینه ای از قبیل نمونه برداری و واکسیناسیون و پایش در اطراف کانون جهت مدیریت و کنترل کانون انجام گیرد.