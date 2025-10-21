پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک دستور داد تدابیر و تمهیدات لازم برای کاهش حداکثری زمان و هزینه فرآیند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ اتخاذ شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: باید توجه داشت که صَرف چند ماه زمان برای ارائه سند تکبرگ به مردم، سبب نارضایتی آنها را فراهم میآورد که این مشکل باید رفع شود.