به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک دستور داد تدابیر و تمهیدات لازم برای کاهش حداکثری زمان و هزینه فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اتخاذ شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: باید توجه داشت که صَرف چند ماه زمان برای ارائه سند تک‌برگ به مردم، سبب نارضایتی آنها را فراهم می‌آورد که این مشکل باید رفع شود.