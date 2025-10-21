به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۹ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های هند

روزنامه هندوستان تایمز

- دهلی پس از دیوالی با هوای مسموم از خواب بیدار شد، شاخص کیفیت در اکثر مناطق از قرمز گذشت

- آمازون می‌گوید سرویس ابری AWS پس از قطعی گسترده جهانی به حالت عادی بازگشته است

- «احتمال اعمال تعرفه ۱۵۵ درصدی، مگر اینکه...»: هشدار ترامپ به چین در مورد «معامله منصفانه»

- گرمایش جهانی ممکن است پیامد‌های آتشفشانی داشته باشد

- پرونده جنایی علیه جان بولتون جدی به نظر می‌رسد

شبکه خبری ایندیا تودی

- میانگین شاخص کیفیت هوا (AQI) در پایتخت ملی به ۴۵۱ رسید - ۱.۸ برابر بالاتر از میانگین کشوری - سطح آلودگی یک روز پس از جشن‌های دیوالی بدتر شد

- هشدار ترامپ به حماس در پی شکست آتش‌بس غزه: خوب باش وگرنه ریشه‌کن می‌شوی

- صاحب شیرینی‌فروشی معروف گانتوالا در دهلی قدیم، راهول گاندی را «مجردترین» مرد هند نامید و به شوخی گفت که او باید هر چه زودتر ازدواج کند تا شیرینی‌فروشی بتواند سفارش شیرینی عروسی را بگیرد.

- کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در جریان مشاجره لفظی بر سر محل برگزاری نشست ترامپ و پوتین، از خبرنگار هافینگتون پست انتقاد کرد.

- در یک جلسه پرتنش در کاخ سفید، دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در مورد شرایط احتمالی آتش‌بس و آینده منطقه دونباس اوکراین گفت‌و‌گو کردند. این مذاکرات پس از تماس تلفنی ترامپ با ولادیمیر پوتین و گزارش‌هایی مبنی بر ارائه پیشنهاد تبادل سرزمینی از سوی مقامات آمریکایی انجام شد.

- خواجه آصف: آتش‌بس با افغانستان تنها در صورتی برقرار می‌شود که طالبان حملات تروریستی را متوقف کند

روزنامه تایمز آو ایندیا

- دهلی پس از دیوالی نفس نفس می‌زند

- والدین تگزاسی به دلیل تنها گذاشتن نوزاد ۶ ماهه در ساحل، متهم شدند

- ایلان ماسک پس از قطعی سرویس وب آمازون (AWS) این شرکت را مسخره می‌کند

- نخست وزیر هند در جمع نیروی دریایی این کشور به مناسبت جشن دیوالی: «شما به پاکستان شب‌های بی‌خوابی دادید»

- دمیس هاسابیس، مدیرعامل گوگل دیپ‌مایند، به تناقض حیاتی هوش مصنوعی هشدار می‌دهد، جایی که سامانه‌های پیشرفته در ریاضیات پیچیده برتری دارند، اما در مسائل ساده دچار مشکل می‌شوند. این «هوش ناهموار» نیازمند پیشرفت‌هایی در استدلال و برنامه‌ریزی است، نه فقط داده‌های بیشتر. او می‌گوید دستیابی به هوش مصنوعی عمومی واقعی هنوز سال‌ها طول می‌کشد و نیازمند آزمایش‌ها و معیار‌های بهتری برای غلبه بر این نقص‌های اساسی است.

- دونالد ترامپ لفاظی‌های خود علیه هند را تشدید کرده و دهلی نو را به نادیده گرفتن هشدار‌های واشنگتن در مورد واردات نفت روسیه متهم کرده است. او تهدید کرده است که اگر مودی خرید از مسکو را متوقف نکند، «تعرفه‌های کلان» بر صادرات هند اعمال خواهد کرد. هند قاطعانه ادعای ترامپ مبنی بر هرگونه مکالمه‌ای با نخست وزیر را رد کرده و بر حق خود برای تصمیم‌گیری مستقل در مورد انرژی تأکید کرده است.