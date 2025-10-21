پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: ️هوشمندسازی، مهمترین پروژه در حال اجرا در سازمان راهداری و حملونقل جادهای است
به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، رضا اکبری از هوشمندسازی در همه حوزهها از جمله در بخش حملونقل به عنوان مهمترین پروژه در حال طرح در این سازمان یاد کرد.
وی اهتمام مضاعف بر ارتقاء ایمنی تردد ناوگان حملونقل اتوبوسی در سفرهای بینشهری را از مهمترین مأموریتهای کاری این سازمان در زمینه ایمنسازی سفرهای ناوگان حملونقل عمومی جادهای برشمرد.
اکبری همچنین تاکید کرد: هر سال طرح های متعددی شامل اصلاح نقاط پرحادثه، نصب تابلوها، علائم و حفاظهای ایمنی و خطکشی محورهای مواصلاتی اجرایی میشود که در کنار دیگر اهداف و سیاستهای ترسیمشده، منجر به تحقق هدف کاهش آمار تلفات جادهای خواهد شد.