خاموشی با برنامه برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در شهرستانهای گچساران و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ایی اعلام کرد: امروز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ برای انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در مناطق زیر خاموشی در شهرستانهای گچساران و بویراحمد اعمال میشود.
شهرستان گچساران؛
شهرک جهاد-بخشی از شهرک هدایت از ساعت ۸:۱۰ تا ۱۱:۱۰
شهرستان بویراحمد؛
کمربندی-سنگ شکن ها-جاده نقاره خانه-علی آباد-کریم آباد-امیرکبیرها-چنارستان ها-موردرازها-تنگ کناره-پمپاژ آب-دشت روم - کوشک-سپیدار - جلیل - بابکان از ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۴:۱۰
سپیدار-جلیل - بابکان از ساعت ۱۳:۱۰ تا ساعت ۱۵:۱۰
روستای کوه سرخ تنگ تامرادی ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۶:۱۰
در این اطلاعیه از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق درخواست شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیشبینی کنند.