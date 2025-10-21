به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ایی اعلام کرد: امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ برای انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در مناطق زیر خاموشی در شهرستان‌های گچساران و بویراحمد اعمال می‌شود.

شهرستان گچساران؛

شهرک جهاد-بخشی از شهرک هدایت از ساعت ۸:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان بویراحمد؛

کمربندی-سنگ شکن ها-جاده نقاره خانه-علی آباد-کریم آباد-امیرکبیرها-چنارستان ها-موردرازها-تنگ کناره-پمپاژ آب-دشت روم - کوشک-سپیدار - جلیل - بابکان از ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۴:۱۰

سپیدار-جلیل - بابکان از ساعت ۱۳:۱۰ تا ساعت ۱۵:۱۰

روستای کوه سرخ تنگ تامرادی ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۶:۱۰

در این اطلاعیه از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق درخواست شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.