تجمع اعتراضی دانشجویان و فعالان رسانه‌ای در حمایت از مهدیه اسفندیاری، دانشجوی زندانی در فرانسه، امروز مقابل سفارت این کشور با شعار «دختر ایران را آزاد کنید» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشجویان و فعالان رسانه‌ای بعدازظهر سه‌شنبه ۲۹ مهر مقابل سفارت فرانسه در تهران، به علت بازداشت و شرایط نامناسب مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی حامی فلسطین، تجمع می‌کنند.

در این تجمع که با شعار محوری «دختر ایران را آزاد کنید!» برگزار می شود، شرکت‌کنندگان نسبت به بازداشت طولانی‌مدت مهدیه اسفندیاری در فرانسه و نگهداری او در سلول انفرادی به مدت ۷ ماه اعتراض خود را ابراز می‌کنند.

مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن فرانسه، به دلیل اظهارنظر در حمایت از مردم غزه، بازداشت و با اتهاماتی روبه‌رو شده که به گفته معترضان، نشانه‌ای از تناقض عملکرد دولت فرانسه با ادعا‌های دموکراسی و آزادی بیان است.

برگزاری این تجمع در آستانه برگزاری دادگاه مهدیه اسفندیاری در روز چهارشنبه، می‌باشد.