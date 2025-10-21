به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح احداث ۴۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تکمیل و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب اردستان آغاز شد.

این طرح را شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با سرمایه‌گذاری ۷ هزار میلیارد ریالی شرکت شهرک‌های صنعتی در مدت سه سال اجرا می‌کند و در عوض ۲۰ لیتر در ثانیه از پساب تولیدی تصفیه خانه فاضلاب اردستان به مدت ۲۵ سال در اختیار شهرک‌ها و نواحی صنعتی این شهرستان قرار می‌گیرد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی در این آیین گفت: یکی از مشکلات جدی پیش روی کشور تامین پایدار آب مورد نیاز صنایع است که اجرای طرح‌های بازچرخانی و استفاده از آب‌های نامتعارف راه‌گشای این مشکل خواهد بود.

احمد بخشایش افزود: اجرای این طرح ارتقای بهداشت و رضایت‌مندی مردم را به دنبال خواهد داشت و امیدواریم با تعامل آبفای استان و شرکت شهرک‌های صنعتی اجرای آن زود‌تر از موعد مقرر پایان یابد و جمعیت بیشتری از مردم اردستان تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز با بیان این‌که با خشکسالی‌های پی‌درپی، ارزش اقتصادی آب به خوبی خود را نشان داده است، گفت: آبفای استان اصفهان با تاسی از شعار سال به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان کرده که بر اساس آن در ازای سرمایه‌گذاری برای اجرای شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، به میزان ۴۳۰ لیتر در ثانیه پساب به شهرک‌ها و نواحی صنعتی در ۱۷ شهرستان استان واگذار می‌شود.

ناصر اکبری با اشاره به این‌که با تکمیل این طرح ۲۰ لیتر در ثانیه پساب، تحویل شهرک‌های صنعتی اردستان می‌شود که کمک قابل توجهی به رشد این شهرستان خواهد کرد، گفت: امیدواریم با حمایت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، این طرح زودتر از ۳ سال به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان نیز، بازچرخانی آب‌های نامتعارف بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور را امری مهم برشمرد و گفت: با توجه به کاهش شدید منابع آبی در کشور چاره‌ای جز روی آوردن به استفاده از پساب به ویژه در صنایع وجود ندارد.

محمدجواد بگی ابراز امیدواری کرد با تامین آب پایدار مورد نیاز صنایع، شاهد توسعه اشتغال و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در استان باشیم.