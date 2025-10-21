پخش زنده
کشت پاییزه در ۱۸۰ هزار هکتار از دشتها و زمینهای شیبدار مازندران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کشت پاییزه در ۱۸۰ هزار هکتار از دشتها و زمینهای شیبدار استان مازندران آغاز شده و نویدبخش رونق تولید در آستانه فصل سرد سال است.
هادی باقری، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: در محصولی مانند گندم حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تن بذر گواهیشده تدارک دیده شده و کودهای ازته و پتاسه به اندازه کافی موجود است.
وی با اشاره به حمایت دولت از کشاورزان افزود: دولت برای دو محصول کلزا و گندم، قیمت خرید تضمینی را اعلام میکند و محصولات کلزا، گندم، جو، علوفه و سبزی و صیفی تا پایان آذر در زمینهای کشاورزی استان کشت میشوند.
فاطمه عباسپور، مدیر جهاد کشاورزی میاندورود نیز با تأکید بر لزوم رعایت زمان کشت مناسب گفت: با توجه به بارندگیهای اواخر شهریور و اوایل مهر، شرایط برای کشت پاییزه مساعد است و کشاورزان باید بیمه محصولات را جدی بگیرند.
بر اساس این گزارش، مازندران در تولید ۱۵ نوع محصول کشاورزی رتبههای اول تا سوم کشور را دارد و بارندگیهای مناسب پاییز امسال، نویددهنده کشتی موفق و پربرکت در استان است.
کشاورزان برای دریافت کود میتوانند با راهنمایی مراکز دهستانها به سامانه پایش مواد کودی به آدرس payeshkood.ir مراجعه و ثبتنام کنند.