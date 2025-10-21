به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رییس آموزش و پرورش شوشتر گفت: این کارگاه‌ها شامل کارگاه خیاطی رشته طراحی دوخت در هنرستان نوین منطقه شوشترنو، کارگاه کامپیوتر در هنرستان کمال‌الملک (که در سال گذشته تعمیر و امسال تجهیز شد)، دو کارگاه کامپیوتر در هنرستان هاجر و کارگاه خیاطی رشته طراحی دوخت در هنرستان نگین شهرک علم‌الهدی هستند.

ابراهیم نامداری افزود: هزینه انجام‌شده برای تجهیز این پنج کارگاه ۸۰۰ میلیون تومان بوده است، تمامی این هزینه‌ها توسط این خیِّر تأمین شده است که این اقدام ارزشمند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی خواهد داشت.

آقای حسین‌زاده در سال‌های گذشته نیز با صرف بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون تومان در حوزه آموزش و پرورش شوشتر، گام‌های بزرگی در مسیر توسعه فضا‌های آموزشی برداشته‌اند که شامل ساخت سه مدرسه در روستا‌های خرمن‌خاک، چم‌فرج و شلیلی کوچک، اهدای چند دستگاه آب‌سردکن و انجام تعمیرات و بهسازی مدارس بوده است.

گفتنی است ۳۰۰ دانش آموز در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در رشته‌های مرتبط با این کارگاه‌ها مهارت لازم را می‌آموزند و جهت ورود به بازار کار فارغ التحصیل می شوند.