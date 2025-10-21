به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،جام چهارجانبه امین شهر به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش به همت اداره ورزش شهرداری و شورای امین شهر امور ورزش و جوانان امین شهر و هیت فوتبال بین تیم‌های فتوت .شهرداری امین شهر .مرحوم آخوندزاده و تیم محرابی بیاض در سالن ورزشی ولیعصر عج امین شهر برگزارشد.

فینال این دوره مسابقات دو تیم فتوت و مرحوم آخوند زاده برگزارشد که درپایان تیم فتوت با پیروزی ۴بر ۰ به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین به مناسبت روز ملی پارالمپیک مسابقه فوتبال بین توان یابان و پیشکسوتان برگزار گردید که با پیروزی توان یابان به پایان رسید و در پایان از پیشکسوتان و تیم برتر تجلیل به عمل امد.