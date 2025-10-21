پخش زنده
مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمانهای بینالمللی وزارت نفت گفت: وزیر نفت ایران در بیستوهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز پیشنهادی برای تقویت جایگاه بینالمللی این مجمع ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما احسان تقوینژاد با اشاره به اینکه بیستوهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) پنجشنبه، یکم آبان در دوحه قطر برگزار میشود، اظهار کرد: کشور قطر تاکنون هفت بار میزبان این اجلاس بوده که آخرین آن مربوط به سال ۲۰۱۶ میلادی است.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین دستورکار بیستوهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، هماهنگی اعضای مجمع برای مواجهه با برخی از سیاستها در سطح جهان است که توسعه صنعت گاز و بازار آن را با چالش و محدودیت مواجه میکند، افزود: همچنین در این اجلاس، در خصوص موضوعات مهم سازمانی از جمله انتخاب دبیرکل آتی مجمع و دستورکار هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو مجمع که سال آینده در مسکو برگزار خواهد شد، تصمیمگیری میشود.
مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمانهای بینالمللی وزارت نفت ادامه داد: محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی از وزارت نفت و با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیستوهفتمین اجلاس وزارتی مجمع شرکت میکنند.
تأکید بر لزوم ارتقای نقش گاز طبیعی در سبد انرژی جهان
تقوینژاد با اشاره به اینکه در سالهای اخیر بهدلیل نااطمینانیهای مختلف، روند کلی سرمایهگذاری در صنعت گاز متناسب با حجم ذخایر کشورهای عضو مجمع نبوده است، اظهار کرد: وزیر نفت ایران در این اجلاس، با تأکید بر لزوم توسعه همکاریها و مشارکت اعضای مجمع برای ارتقای نقش گاز طبیعی در سبد انرژی جهان و افزایش سرمایهگذاری در صنعت گاز کشورهای عضو ازجمله جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادی برای تقویت مجمع بهعنوان یک سازمان بینالدولی مطابق با اساسنامه فعلی مجمع مطرح میکند.
وی تصریح کرد: همچنین انجام دیدارهای دوجانبه با وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اصلی و ناظر مجمع با هدف تبادل نظر در رابطه با مسائل مهم روز صنعت گاز، رایزنی برای انتخاب دبیرکل بعدی مجمع و ارتقای جایگاه آن از دیگر برنامههای وزیر نفت ایران در این اجلاس است.
مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمانهای بینالمللی وزارت نفت با بیان اینکه یکی از اهداف مهم ایران از تقویت مجمع کشورهای صادرکننده گاز، حضور مؤثرتر در سیاستگذاری انرژی در سطح جهان و مواجهه مشترک و یکپارچه کشورهای دارنده ذخایر عظیم گازطبیعی با چالشهایی است که آینده صنعت گاز را با مخاطره مواجه میکنند، ادامه داد: همچنین توسعه تجارت گاز طبیعی در کل زنجیره ارزش آن در میان کشورهای عضو مجمع برای تقویت امنیت انرژی، رشد اقتصادی و توسعه پایدار طی سالهای آینده، برای ایران اهمیت دارد.
ارتقای همکاریها در قالب یک سازمان بینالدولی
تقوینژاد با تأکید بر اینکه هر کشور عضو مجمع دارای نقاط قوت و ظرفیتهای منحصربهفردی است، گفت: ارتقای همکاریها در قالب یک سازمان بینالدولی میتواند پیشرفتها در این زمینه را تسهیل کند.
مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمانهای بینالمللی وزارت نفت با بیان اینکه پیش از برگزاری اجلاس وزارتی، نشست فوقالعاده هیئت اجرایی مجمع، چهارشنبه ۳۰ مهر در قطر برگزار میشود، افزود: این نشست به منظور بررسی دستورکار، قطعنامهها و بیانیه پایانی اجلاس وزارتی برگزار میشود. در این نشست، سید علیمحمد موسوی، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت به همراه هیئت کارشناسی ایران حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز بر اساس اساسنامه مجمع، عالیترین رکن مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که هر سال یک بار، بدون در نظرگرفتن اجلاسهای فوقالعاده، تشکیل جلسه میدهد، بیان کرد: در این اجلاس ضمن تصمیمگیری در خصوص رویههای سازمانی دبیرخانه مجمع، وزرا با بحث و تبادل نظر در خصوص تحولات جاری در صنعت و تجارت گاز در سطح جهانی و منطقهای تصمیمگیری میکنند.
بیستوششمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، ۱۸ آذر ۱۴۰۳ در تهران برگزار شد.