سرپرست دبیری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همدان، از پیگیری نصب سامانه آشکارساز در مبادی ورودی استان و تجهیز گلوگاه شهید زارعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ضرغام احمدوند گفت: این اقدام در دستور کار کمیسیون استان قرار دارد و زمینه افزایش دقت و سرعت در شناسایی محموله‌های مشکوک را فراهم خواهد کرد.

او تصریح کرد: احداث پاسگاه در روستای حسن‌قشلاق از مطالبات شهرستان‌بهار بوده که این درخواست با همکاری استانداری و دستگاه‌های مرتبط در سطح استان در حال بررسی است.

سرپرست دبیری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همدان افزود: موقعیت جغرافیایی همدان به‌عنوان محور ارتباطی میان ۱۸ استان دیگر، اهمیت ویژه‌ای در کنترل قاچاق دارد و کمیسیون استان در هماهنگی با ستاد مرکزی کشور طرح‌های نظارتی را در این محور اجرایی می‌کند.

احمدوند بر لزوم پیگیری مستمر پرونده‌ها، تقویت پشتیبانی حقوقی از نیرو‌های اجرایی و گزارش منظم عملکرد شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: مجموعه کمیسیون استان با هدف ثبات اقتصادی و حفظ امنیت معیشت مردم، مقابله با قاچاق را با جدیت ادامه خواهد داد.

او با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در مبارزه با قاچاق، بیان کرد: برخورد صرف انتظامی کافی نیست و باید نهاد‌های فرهنگی و آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به آثار زیان‌بار قاچاق وارد عمل شوند.

سرپرست دبیری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همدان گفت: حمایت از نیرو‌های عملیاتی، پرداخت منصفانه حق‌کشف و برخورد قاطع قضایی با متخلفان از الزامات اصلی موفقیت در این مسیر است.

احمدوند تاکید کرد: بازدارندگی واقعی زمانی تحقق می‌یابد که دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی در اجرای تکالیف قانونی خود قاطع باشند.