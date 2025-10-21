به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل استاندارد استان گفت: منتخبان این استان شامل واحد تولیدی آرد کیار به عنوان واحد نمونه کشوری، شرکت بازرسی همکار اندیشه فاخر شهرکرد به عنوان نهاد ارزیابی انطباق نمونه کشوری و حامد احمدی مدیر کنترل کیفیت شرکت تشگاز به عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه کشوری هستند که در همایش روز جهانی استاندارد موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر نمونه کشوری شدند.