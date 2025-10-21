صعود نماینده استان به جمع هشت تیم پایانی لیگ برتر مینی فوتبال کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، تیم ستارگان قزوین با چهار پیروزی و یک تساوی راهی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ برتر مینی فوتبال کشور شد.
لیگ برتر مینی فوتبال کشور با حضور ۲۷ تیم در مازندران در حال برگزاری است.
قضاوت داوران هندبال استان در المپیاد استعدادهای برتر دختران کشور
نازنین زهرا مشکینی و ماهک رضایی دیدار رده بندی این رقابتها بین البرز و آذربایجان شرقی را سوت زدند.
این رقابتها به میزبانی یاسوج برگزار شد.
قهرمانی جودوکار استان در مسابقات استعدادهای برتر دختران کشور
مبینا احمدی با برتری مقابل رقبا بر سکوی قهرمانی ایستاد.
مسابقات جودوی استعدادهای برتر دختران کشور به میزبانی بهشهر در حال برگزاری است.
راهیابی تیم ملی گلبال به دیدار نهایی مسابقات آسیااقیانوسیه با همراهی ملی پوش استان
تیم ملی گلبال کشورمان که محمدمهدی زارعی را در ترکیب خود دارد، در دیدار نهایی به مصاف چین خواهد رفت.
مسابقات آسیا اقیانوسیه به میزبانی پاکستان در حال برگزاری است.