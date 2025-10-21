پخش زنده
امروز: -
۲۳ فضای ورزشی درون مدرسهای در استان کرمان همزمان با افتتاح ۴۸۴ فضای ورزشی در مدارس سراسر کشور و در قالب چهارمین مرحله طرح «میدان همدلی» افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئیسی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان، در حاشیه افتتاح این پروژهها گفت:شاهد افتتاح ۴۸۴ طرح ورزشی از مجموع دو هزار و هشتصد پروژه در سطح کشور هستیم که در مرحله چهارم این افتتاحیهها، استان کرمان با ۲۳ طرح حضور دارد و چهار طرح آن مربوط به شهرستان سیرجان است.
وی با اشاره به اجرای طرح پایش و ارزیابی فضاهای ورزشی درون و برونمدرسهای استان افزود:از حدود یک ماه پیش، پایش میدانی فضاهای ورزشی آغاز شده و اطلس جامع ورزشی استان در حال تدوین است. این اقدام گام مؤثری در جهت برنامهریزی برای افزایش سرانه فضای ورزشی دانشآموزان خواهد بود.
رئیسی افزایش سرانه فضای ورزشی مدارس را زمینهساز رشد نشاط، انگیزه و تمرکز دانشآموزان در فرآیند یادگیری دانست که موجب کاهش تنشها و آسیبهای رفتاری در محیطهای آموزشی میشود.
افتتاح این پروژهها به صورت ویدیو کنفرانس و به صورت همزمان در سراسر استان و به میزبانی شهرستان سیرجان برگزار شد.